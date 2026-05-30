В Серноводском Чечни благоустроили участок улицы Ахмата Кадырова

Там уложили тротуарную плитку и установили современные скамейки.

Источник: Национальные проекты России

Участок улицы Ахмата Кадырова благоустроили в Серноводском Чеченской Республики, сообщили в Администрации Серноводского муниципального района. Работы прошли в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Проект реализовали за три месяца. В ходе благоустройства на улице уложили 500 м. тротуарной плитки, включая тактильное покрытие для маломобильных граждан. Помимо этого, специалисты установили 40 современных скамеек с антивандальным покрытием и 20 урн с системой раздельного сбора мусора. Еще одним важным этапом стало обновление освещения: на улице смонтировали 30 энергосберегающих фонарей.

«Преображение центральной улицы — это не просто косметический ремонт, а создание нового общественного пространства, где жители смогут с комфортом проводить время. Уже сейчас мы видим, как горожане с удовольствием гуляют по обновленным тротуарам», — отметил заместитель главы администрации Серноводского района Магомед Дадаев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.