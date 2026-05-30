Число субъектов малого и среднего бизнеса в Приморье выросло до 95 тысяч

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Приморского края увеличилось на 1,25% с начала 2026 года благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в агентстве проектного управления региона.
К апрелю насчитывалось уже более 95 тыс. представителей МСП, а численность занятых в секторе малого и среднего предпринимательства выросла до более чем 386 тыс. человек. Это почти на 5,5 тыс. больше, чем в начале года. Отдельно специалисты отмечают рост числа самозанятых. Их количество увеличилось на 6,1% и превысило 162 тыс. человек.
Напомним, комплексную поддержку малому и среднему бизнесу в Приморье оказывает Центр «Мой бизнес». Его специалисты помогают предпринимателям разобраться в мерах господдержки, подобрать льготное финансирование, пройти обучение и выйти на новые рынки. Все услуги предоставляются в режиме одного окна.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.