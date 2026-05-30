В Москве начали проверку после данных об отравлении роллами из «Якитории»

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за заболевания сальмонеллезом после употребления роллов из ресторана «Якитория». Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.
В сообщении отметили, что проверку начали из-за появившейся в СМИ информации о случаях заболевания сальмонеллезом после заказа роллов, приготовленных в ресторане «Якитория» на Бульваре Дмитрия Донского.
Ведомство подчеркнула, что все случаи инфекционных заболеваний и отравлений должны быть зарегистрированы, а также подлежат госучету и ведению отчетности органами федерального санэпиднадзора. При этом информация о случаях сальмонеллеза после заказа из «Якитории» не внесена в систему московского Центра гигиены и эпидемиологии.
Специалисты центра возьмут пробы пищевой продукции в заведении и проведут лабораторные исследования. Кроме того, сотрудников ресторана проверят врачи поликлиники департамента здравоохранения города Москвы.
В мае сальмонеллез выявили у двух воспитанников детского сада в подмосковном Одинцово. В тоже же детсаду зафиксировали 38 случаев острой кишечной инфекции, восемь детей были госпитализированы. По предписанию Роспотребнадзора работа групп была временно приостановлена.
