Украинский дрон-камикадзе ударил по инфраструктуре Запорожской АЭС

Боевой дрон-камикадзе ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв, пишет РИА Новости в субботу, 30 мая.
«Сегодня днём украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока № 6 с последующей детонацией», — рассказал Лихачёв.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителей станции, после взрыва нарушений в работе систем не произошло. Радиоактивный фон на территории и в зоне наблюдения остаётся в пределах нормы. Все технологические процессы функционируют штатно.
Специалисты ЗАЭС обследуют место происшествия и уточняют детали. На станции подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем.