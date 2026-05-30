Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский дрон-камикадзе ударил по инфраструктуре Запорожской АЭС

Работоспособность систем не нарушена, радиационный фон в норме.

Боевой дрон-камикадзе ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв, пишет РИА Новости в субботу, 30 мая.

«Сегодня днём украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока № 6 с последующей детонацией», — рассказал Лихачёв.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителей станции, после взрыва нарушений в работе систем не произошло. Радиоактивный фон на территории и в зоне наблюдения остаётся в пределах нормы. Все технологические процессы функционируют штатно.

Специалисты ЗАЭС обследуют место происшествия и уточняют детали. На станции подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше