«Пермские медведи» завоевали бронзу чемпионата России по гандболу

Ранее пермская команда сумели выиграть на родной площадке, таким образом в серии игр до двух побед со счетом 2−0 сильнее были подопечные Валентина Бузмакова. «Пермские медведи» завоевали вторую бронзу чемпионата России в своей истории. Отметим, что в активе команды также есть три серебряные награды.