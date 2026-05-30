В восьми городах Иркутской области повысят безопасность на дорогах

Безопасность на дорогах повысят в восьми городах Иркутской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
На эти цели выделят 44,4 млн рублей. Субсидии получат Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Тайшет, Нижнеудинск, Зима, Ангарск и Усть-Кут. Основная часть работ будет связана с улучшением освещения и обустройством пешеходной инфраструктуры. В городах установят 420 энергоэффективных светильников, а также оборудуют недостающее освещение проезжей части. Кроме того, появятся десять новых светофоров.
«Безопасность на дорогах напрямую влияет на сохранение жизни и здоровья людей: как пешеходов, так и водителей и пассажиров. Выделенные средства позволят сделать их передвижение более защищенным, особенно в темное время суток и в зонах с интенсивным движением», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.