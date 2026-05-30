«Амкар» сыграл вничью с «Кубанью»

Футболисты «Амкара-Пермь» в матче команд Второй лиги «А» группа «Серебро» на своем поле сыграли вничью с краснодарской «Кубанью». Счет в матче открыли гости. Пермякам удалось не только отыграться, но и выйти вперед. Голы забили Лев Толкачев с пенальти и Георгий Санакоев. На 33-й минуте «Амкар» остался в меньшинстве, после удаления с поля Ислама Насырова.