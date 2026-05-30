Аграриям Красноярского края компенсируют расходы на практикантов

Компенсации направят предприятиям, которые принимают на практику студентов профильных специальностей.

Сельскохозяйственные организации Красноярского края смогут возместить расходы на оплату труда, а также проживание студентов-практикантов, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Такая поддержка предусмотрена в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Компенсации направят предприятиям, которые принимают на практику студентов профильных специальностей — будущих ветеринаров, зоотехников, ихтиологов и агрономов. Возместить можно до 90% расходов на оплату труда и проживание студентов.

Отмечается, что работа по предоставлению субсидий продолжится: следующие отборы пройдут в июне и сентябре. Всего до конца 2026 года на эти цели планируется направить более 7 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.