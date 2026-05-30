В городе Партизанске в Приморье прошел фестиваль кросс-триатлона

Фестиваль кросс-триатлона «Партизанский спринт» прошел 10 мая в Партизанске Приморского края, сообщили в агентстве проектного управления региона. Мероприятие организовали при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Программа фестиваля включала две дистанции триатлона. На спринтерской участникам предстояло преодолеть 500 м вплавь, 10 км на велосипеде и 3 км бегом. Более короткий суперспринт — 200 м плавания, 5 км велозаезда и 1,5 км бега.
Кроме триатлона, в программу вошли старты по кросс-дуатлону. Этот формат проводится без водного этапа и включает три части: бег, велогонку и еще один беговой этап. Отдельное внимание организаторы уделили участию детей и семей. Для юных спортсменов подготовили специальные дистанции с беговыми этапами от 400 до 800 м.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.