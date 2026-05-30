Борец из Чечни взял золото на первенстве Европы

Инал Темерсултанов из Чечни внес вклад в этот результат, выступив в весовой категории до 51 кг. В первом поединке он досрочно победил борца из Швейцарии, после чего провел четвертьфинальную схватку с представителем Азербайджана. Затем в полуфинале он встретился с Давидом Шавадзе из Грузии и выиграл со счетом 7:5. В финале соперником Темерсултанова стал Ислам Исаев — уроженец России, выступающий за Швецию. Победитель не был очевиден до последних секунд, однако Инал сумел проявить выдержку, завоевав золото первенства Европы.