Борец из Чечни взял золото на первенстве Европы

Житель Наурского района Чеченской Республики взял золото на первенстве Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов до 17 лет в городе Самокове, сообщили в Администрации Наурского муниципального района. Достижения соответствуют целям государственной программы «Спорт России».
Турнир стал успешным и для всей российской команды. По его итогам сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, набрав 170 очков. Всего российские спортсмены завоевали пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.
Инал Темерсултанов из Чечни внес вклад в этот результат, выступив в весовой категории до 51 кг. В первом поединке он досрочно победил борца из Швейцарии, после чего провел четвертьфинальную схватку с представителем Азербайджана. Затем в полуфинале он встретился с Давидом Шавадзе из Грузии и выиграл со счетом 7:5. В финале соперником Темерсултанова стал Ислам Исаев — уроженец России, выступающий за Швецию. Победитель не был очевиден до последних секунд, однако Инал сумел проявить выдержку, завоевав золото первенства Европы.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.