В Саратовской области отремонтируют участок дороги Турки — Лунино — Марьино

Участок дороги Турки — Лунино — Марьино протяженностью 15 км отремонтируют в Саратовской области. Работы проходят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона.
Ремонтируемый участок имеет большое значение для местных жителей и сельхозпроизводителей. Дорога соединяет с районным центром 13 населенных пунктов, где работают 9 крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме того, по этой трассе можно добраться до соседнего Романовского района, а также выехать в Тамбовскую область.
Готовность объекта уже превышает 30%. На 14 км специалисты уже восстановили изношенное покрытие методом холодной регенерации. Сейчас на объекте завершается устройство асфальтогранулобетонного слоя.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.