Субботним вечером информацию об уходе восьми хоккеистов дали интернет-ресурсы торпедовского фарм-клуба. В перечне игроков — вратарь, два защитника и пять нападающих.
«В связи с истечением срока контрактов ряд игроков покидает систему хоккейного клуба “Торпедо”. Мы говорим спасибо за добросовестную работу вратарю Максиму Соколову, защитникам Илье Бочкову и Илье Жаркову, а также нападающим Даниилу Ильину, Роману Опалеву, Денису Орловичу-Грудкову, Сергею Одинокову и Донату Стальнову», — сообщили интернет-ресурсы команды «Торпедо-Горький».
Напомним, что второй команды нижегородской хоккейной системы нет среди участников чемпионата ВХЛ сезона 2026/27. В ближайшее время будет объявлено о заключении договора с клубом-партнёром, где продолжит свои выступления большинство игроков, ранее защищавших цвета фарма.