Хегсет: США не намерены продолжать финансирование обороны богатых стран

«Эпоха, когда США субсидировали оборону богатых стран, прошла. Нам нужны партнеры, а не протектораты», — заявил военный министр США.
Хегсет отметил, что Вашингтон сейчас нуждается в союзах, которые будут основаны на совместной ответственности сторон, а не их зависимости. По словам шефа Пентагона, подобная концепция сможет обеспечить прочную основу союзов.
Ранее KP.RU сообщал, что Пит Хегсет выступил с критикой в адрес Новой Зеландии. Американский политик назвал страну «халявщиком» из-за низкой доли в затратах на оборону. Он отметил, что двух процентов, которые государство вкладывает в данную сферу, недостаточно.