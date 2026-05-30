В детском саду Серноводского Чечни прошла экологическая акция

Экологическая акция «Живая и неживая природа» прошла в детском саду № 3 «Ирс» Серноводского Чеченской Республики. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Серноводского муниципального района.
В ходе мероприятия воспитанники вместе с педагогами и родителями отправились в познавательное путешествие по миру природы. Дети учились различать растения, животных, камни, наблюдали за природными объектами и обсуждали, почему важно сохранять экологическое равновесие.
Чтобы сделать обучение более интересным и наглядным, для ребят организовали тематические игры, викторины, творческие мастер-классы и беседы. Кроме того, дошкольники изучали свойства воды, песка, камней и воздуха, наблюдали за растениями и насекомыми, участвовали в простых экологических экспериментах и выполняли задания на свежем воздухе.
Итогом акции стала выставка детских рисунков и поделок, посвященных природе. В своих работах воспитанники показали красоту окружающего мира, важность заботы о животных и растениях, а также необходимость поддерживать чистоту и порядок.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.