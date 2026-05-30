Ремонт Дома культуры в Байкальске Иркутской области завершат в 2027 году

Дом культуры «Юбилейный» ремонтируют в Байкальске Иркутской области, сообщили в министерстве культуры и архивов региона. Работы проходят при поддержке нацпроекта «Семья».
Обновление здания началось в прошлом году, а завершить его планируют в 2027-м. В здании уже выполнена значительная часть инженерных работ. В частности, системы водоснабжения и канализации заменены на 50%, система отопления — на 70%, а тепловой пункт — на 80%.
Кроме того, почти наполовину завершена отделка пола, стен и потолков на первом и втором этажах. Одновременно специалисты меняют двери и систему вентиляции, выполняют внутренние электромонтажные работы, а также ремонтируют крышу и подвальные помещения.
«Работы идут по графику, отставаний нет. После их завершения в городе появится комфортное культурное пространство, которое будет соответствовать всем современным требованиям», — подчеркнул заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков.
Отмечается, что Дом культуры «Юбилейный» был открыт в 1967 году и с тех пор остается одним из главных культурных центров Байкальска. В здании расположены танцевальный и театральный залы, а также зрительный почти на 500 мест, восемь специализированных помещений для студийных занятий и музейная комната имени писателя Василия Шукшина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.