Ремонт Дома культуры в Байкальске Иркутской области завершат в 2027 году

Отмечается, что Дом культуры «Юбилейный» был открыт в 1967 году и с тех пор остается одним из главных культурных центров Байкальска. В здании расположены танцевальный и театральный залы, а также зрительный почти на 500 мест, восемь специализированных помещений для студийных занятий и музейная комната имени писателя Василия Шукшина.