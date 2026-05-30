В Пермском крае в 2026 году установят более 2,7 тыс. новых дорожных знаков

Более 2,7 тыс. новых дорожных знаков установят в Пермском крае в 2026 году, сообщили в министерстве транспорта региона. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Отмечается, что часть работ уже выполнена: 541 знак смонтирован на автодорогах Оса — Чернушка, Пермь — Березники, Сива — Кизел — Нытва — Кудымкар, на путепроводе по улице Юности в Чусовом, а также на всех объектах ремонта в Перми.
Помимо дорожных знаков, в этом году в регионе обустроят более 19 тыс. погонных метров барьерного ограждения, пешеходные ограждения и дорожные тумбы — специальные сигнальные элементы, которые используют для обозначения мест раздвоения дорог. Кроме того, специалисты установят 85 светофоров, оборудуют свыше 6,3 тыс. погонных м тротуаров, 247 м пешеходных дорожек, два пешеходных перехода, 16 остановок и одну площадку для отдыха и стоянки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.