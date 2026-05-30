Умерла выдающаяся балерина Любовь Кунакова, работавшая в Перми

В1974−1992 годах Кунакова была ведущей солисткой Мариинского (ранее Кировского) театра в Санкт-Петербурге. С 1997 года она — педагог-репетитор этого театра. Среди её учениц — Виктория Терёшкина, Елена Евсеева, Мария Ильюшкина, Светлана Савельева, Валерия Кузнецова. Кроме того, она преподавала в Академии Русского балета им. Вагановой, а также в Японии, Бразилии и Республике Корея.