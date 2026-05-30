Умерла выдающаяся балерина Любовь Кунакова, работавшая в Перми

Балерина Любовь Кунакова, чьё имя связано с «золотым веком» пермского балета, умерла 30 мая на 75-м году жизни, сообщает Пермский театр оперы и балета.
«Коллектив театра приносит искренние соболезнования родным и близким Любови Алимпиевны. В нашей памяти она останется с особой лучистой улыбкой, способной озарить всё вокруг», — говорится на странице Пермского оперного в соцсетях.
Народная артистка России Любовь Кунакова родилась в Ижевске, в рабочей семье. Занималась хореографией в кружке Дома пионеров. Там её увидела комиссия Пермского хореографического училища и пригласила на учёбу в Пермь.
ПГХУ (класс педагога Галины Кузнецовой) Кунакова окончила в 1970 году и сразу стала солисткой Пермского театра оперы и балета. Её Китри и Мирту, Одетту и Одиллию, Аврору и Фею Сирени балетоманы со стажем помнят до сих пор. Блистала Любовь и в балетах Николая Боярчикова «Три мушкетёра» и «Чудесный мандарин».
В1974−1992 годах Кунакова была ведущей солисткой Мариинского (ранее Кировского) театра в Санкт-Петербурге. С 1997 года она — педагог-репетитор этого театра. Среди её учениц — Виктория Терёшкина, Елена Евсеева, Мария Ильюшкина, Светлана Савельева, Валерия Кузнецова. Кроме того, она преподавала в Академии Русского балета им. Вагановой, а также в Японии, Бразилии и Республике Корея.
