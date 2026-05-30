В Москве на трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе будет 20 переходов

На четырех введенных в эксплуатацию участках открыты уже 11 из них.

Обустройство 20 пешеходных переходов выполнят на новой трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «МАКС». Создание комфортных пешеходных связей соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Это дорога с очень интенсивным движением. Она соединит пять вылетных магистралей и будет играть ключевую роль в транспортной инфраструктуре районов Юго-Западного, Южного, Троицкого и Новомосковского административных округов. По обе стороны магистрали располагаются жилые кварталы, идет активное строительство. Местным жителям нужны безопасные переходы через трассу — в соседние районы, к центрам деловой активности, соцобъектам и остановкам городского транспорта», — отметил Собянин.

Строительство 20 внеуличных пешеходных переходов запланировано вдоль всей трассы, 11 из них уже открыты на четырех введенных в эксплуатацию участках дороги. Оставшиеся девять появятся на последнем отрезке, который пройдет от улицы Поляны до Варшавского шоссе.

Подземные переходы оборудуют на пересечении улиц Поляны и Скобелевской, в районе улиц Поляны, Богучарской, Куликовской, Старобитцевской и Ратной. Надземные переходы появятся в районе улиц Поляны, Новобутовской и Изюмской.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

