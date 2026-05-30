Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство России поручило ввести алкозамки в автомобилях к 2030 году

Правительство России поручило разработать системы, которые блокируют запуск двигателя автомобиля при выявлении паров алкоголя при выдохе водителя, а также определить правила применения «алкозамков». Об этом стало известно в субботу, 30 мая, из плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Правительство России поручило разработать системы, которые блокируют запуск двигателя автомобиля при выявлении паров алкоголя при выдохе водителя, а также определить правила применения «алкозамков». Об этом стало известно в субботу, 30 мая, из плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Ответственными за реализацию проекта являются министерства промышленности и торговли, внутренних дел, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также Росстандарт.

В рамках стратегии планируют создать системы, которые будут собирать информацию о состоянии водителя, в том числе выявлять признаки сна или отвлечения внимания от дороги. Кроме того, предусмотрена разработка устройств для дистанционного контроля скорости движения машины, манеры ее вождения и соблюдения режима труда и отдыха, передает сайт правительства.

16 февраля МВД предложило предусмотреть возможность использования приборов, которые определяют наличие алкоголя или наркотических веществ по слюне, для предварительной проверки водителей.