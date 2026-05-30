Правительство России поручило ввести алкозамки в автомобилях к 2030 году

Правительство России поручило разработать системы, которые блокируют запуск двигателя автомобиля при выявлении паров алкоголя при выдохе водителя, а также определить правила применения «алкозамков». Об этом стало известно в субботу, 30 мая, из плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.