Правительство России поручило ввести алкозамки в автомобилях к 2030 году

Правительство России поручило разработать системы, которые блокируют запуск двигателя автомобиля при выявлении паров алкоголя при выдохе водителя, а также определить правила применения «алкозамков». Об этом стало известно в субботу, 30 мая, из плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Ответственными за реализацию проекта являются министерства промышленности и торговли, внутренних дел, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также Росстандарт.
В рамках стратегии планируют создать системы, которые будут собирать информацию о состоянии водителя, в том числе выявлять признаки сна или отвлечения внимания от дороги. Кроме того, предусмотрена разработка устройств для дистанционного контроля скорости движения машины, манеры ее вождения и соблюдения режима труда и отдыха, передает сайт правительства.
16 февраля МВД предложило предусмотреть возможность использования приборов, которые определяют наличие алкоголя или наркотических веществ по слюне, для предварительной проверки водителей.