В Тель-Авиве прошла массовая демонстрация против правительства Израиля

Массовая антиправительственная акция прошла в Тель-Авиве вечером в субботу, 30 мая. В демонстрации против кабмина Израиля приняли участие сотни человек.
Уточняется, что участники протеста требуют отставки действующего правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Также демонстранты выступают за проведение в стране досрочных парламентских выборов и создания комиссии по расследованию провального предотвращения атаки ХАМАС на населенные пункты в израильском приграничье.
Акция протеста началась в районе Театральной площади в Тель-Авиве. На месте также находится большое количество сотрудников правоохранительных органов. Пока что сообщений о столкновениях протестующих с полицией не сообщалось.
Ранее KP.RU сообщал, что антиправительственные акции прошли в Израиле 25 апреля в нескольких городах страны. Порядка двух тысяч демонстрантов выступили против политики Нетаньяху.