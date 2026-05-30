В Тель-Авиве прошла массовая демонстрация против правительства Израиля

Сотни человек вышли на антиправительственный митинг против политики кабмина Биньямина Нетаньяху.

Источник: Комсомольская правда

Массовая антиправительственная акция прошла в Тель-Авиве вечером в субботу, 30 мая. В демонстрации против кабмина Израиля приняли участие сотни человек.

Уточняется, что участники протеста требуют отставки действующего правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Также демонстранты выступают за проведение в стране досрочных парламентских выборов и создания комиссии по расследованию провального предотвращения атаки ХАМАС на населенные пункты в израильском приграничье.

Акция протеста началась в районе Театральной площади в Тель-Авиве. На месте также находится большое количество сотрудников правоохранительных органов. Пока что сообщений о столкновениях протестующих с полицией не сообщалось.

Ранее KP.RU сообщал, что антиправительственные акции прошли в Израиле 25 апреля в нескольких городах страны. Порядка двух тысяч демонстрантов выступили против политики Нетаньяху.