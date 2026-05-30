В Ростовской области 31 мая ожидаются грозы, ливни и сильный ветер. Об этом сообщают донские синоптики.
В Ростове-на-Дону прогнозируется облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный и западный, 7−12 м/с, при грозе порывы до 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит 8… 10°, днём — 15… 17°.
По области в течение дня в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди и ливни в сочетании с градом и усилением ветра до 20−25 м/с. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.
Температура ночью и утром — 7… 12°, при прояснениях до +2°, на севере региона возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −0,1… −2,0°. Днём воздух прогреется до 12… 17°, местами до 20°.