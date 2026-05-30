ПСЖ сравнял счет в финальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом»

На 65-й минуте финального матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026 форвард французского клуба «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счет ударом с пенальти, в результате чего счет изменился на 1:1.
На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счетом 6:5. На таком же этапе чемпионата лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч одержал победу над мадридским «Атлетико» со счетом 2:1.
В заявку «ПСЖ» на финальный матч Лиги чемпионов вошел российский вратарь Матвей Сафонов.
29 мая стало известно, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вошел в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира по футболу — 2026. Для знаменитого игрока турнир станет уже шестым в карьере. Кроме того, в случае, если Месси выйдет на поле, он установит рекорд по числу выступлений на мундиалях.