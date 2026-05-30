ПСЖ сравнял счет в финальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом»

29 мая стало известно, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вошел в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира по футболу — 2026. Для знаменитого игрока турнир станет уже шестым в карьере. Кроме того, в случае, если Месси выйдет на поле, он установит рекорд по числу выступлений на мундиалях.