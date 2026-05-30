Суд арестовал мужчину по делу о подготовке к подрыву здания Минюста РФ

В Москве суд арестовал мужчину, обвиняемого по делу о подготовке к подрыву здания Министерства юстиции России. Об этом сообщает ИС «Вести».
Уточняется, что постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении фигуранта дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 июля 2026 года.
Ранее KP.RU сообщал, что Федеральная служба безопасности задержала в Новороссийске агента СБУ, который готовил подрыв одного из объектов энергетической инфраструктуры Краснодарского края.