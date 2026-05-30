Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Google выпустит 32 миллиона биообработанных комаров для борьбы с вирусами

Компания Alphabet, подразделение корпорации Google, в субботу, 30 мая, подала заявку в Агентство по охране окружающей среды США на выпуск до 32 миллионов лабораторных комаров в штатах Калифорния и Флорида. Целью проекта является борьба с опасными переносчиками вирусов, включая лихорадку Денге, Зика и Западного Нила.

Компания Alphabet, подразделение корпорации Google, в субботу, 30 мая, подала заявку в Агентство по охране окружающей среды США на выпуск до 32 миллионов лабораторных комаров в штатах Калифорния и Флорида. Целью проекта является борьба с опасными переносчиками вирусов, включая лихорадку Денге, Зика и Западного Нила.

Согласно документу, лабораторных самцов заражают бактерией Wolbachia, после чего спаривают с дикими самками. Из-за этого их яйца оказываются нежизнеспособными, из-за чего популяция переносчиков опасных болезней резко сокращается. В связи с тем, что самцы комаров не питаются кровью и не кусают людей, число укусов в районах их выпуска не будет расти.

Для масштабного производства и точного разделения самцов и самок специалисты будут использовать роботизированные системы и алгоритмы искусственного интеллекта. В данный момент проект находится на стадии рассмотрения разрешения, передает The Palm Beach Post.

23 мая в Роспотребнадзоре рассказали, что комары в России могут переносить лихорадку Западного Нила, от которой можно защититься аэрозолями и закрытой одеждой.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше