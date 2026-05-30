Google выпустит 32 миллиона биообработанных комаров для борьбы с вирусами

Компания Alphabet, подразделение корпорации Google, в субботу, 30 мая, подала заявку в Агентство по охране окружающей среды США на выпуск до 32 миллионов лабораторных комаров в штатах Калифорния и Флорида. Целью проекта является борьба с опасными переносчиками вирусов, включая лихорадку Денге, Зика и Западного Нила.
Согласно документу, лабораторных самцов заражают бактерией Wolbachia, после чего спаривают с дикими самками. Из-за этого их яйца оказываются нежизнеспособными, из-за чего популяция переносчиков опасных болезней резко сокращается. В связи с тем, что самцы комаров не питаются кровью и не кусают людей, число укусов в районах их выпуска не будет расти.
Для масштабного производства и точного разделения самцов и самок специалисты будут использовать роботизированные системы и алгоритмы искусственного интеллекта. В данный момент проект находится на стадии рассмотрения разрешения, передает The Palm Beach Post.
23 мая в Роспотребнадзоре рассказали, что комары в России могут переносить лихорадку Западного Нила, от которой можно защититься аэрозолями и закрытой одеждой.