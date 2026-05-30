«Торпедо-Горький» не примет участия в предстоящем сезоне ВХЛ

Ряд игроков покидает систему хоккейного клуба «Торпедо».

Источник: Время

Команда «Торпедо-Горький» не примет участия в предстоящем сезоне Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Как говорится в официальной группе команды в соцсети, такое решение принято правлением клуба.

«Скоро объявим о заключении договора с клубом-партнёром, где свои выступления продолжит большинство игроков, ранее защищавших цвета “фарма”, — отмечается в сообщении. — Хотим напомнить, что однажды мы уже вернулись…».

Также сообщается, что в связи с истечением срока контрактов ряд систему хоккейного клуба «Торпедо» вратарь Максим Соколов, защитники Илья Бочков и Илья Жарков, а также нападающие Даниил Ильин, Роман Опалев, Денис Орлович-Грудков, Сергей Одиноков и Донат Стальнов.

Ранее сообщалось, что нижегородский ХК «Торпедо-Горький» разгромил «Дизель» и досрочно вышел в плей-офф ВХЛ.