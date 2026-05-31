Движение по трассе «Новороссия» осуществляется в штатном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по федеральной трассе Р-280 «Новороссия» в направлении Республики Крым и Донецкой Народной Республики осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Источник: РИА "Новости"

По информации губернатора, на маршрутах движения автотранспорта круглосуточно дежурят сотрудники Госавтоинспекции, которые обеспечивают безопасность участников дорожного движения. Сейчас присутствуют определённые логистические трудности. Однако они носят локальный и временный характер.

«Логистическое обеспечение Запорожской области осуществляется в штатном режиме, автомобили ездят, грузы перевозятся. Логистика товаров и продуктов функционирует в штатном режиме. Дефицита в магазинах нет. Поставки по федеральной трассе не прекращались, грузовые перевозки не останавливались», — написал Балицкий в своем канале в МАКС.

Балицкий подчеркнул, что особое внимание уделяется безопасности организованных перевозок детей. Все поездки к местам летнего отдыха осуществляются в сопровождении специальных служб, по заранее согласованным маршрутам и с соблюдением необходимых мер безопасности.

Властями проработаны альтернативные пути объезда в зависимости от оперативной обстановки. Осуществляется постоянная координация с ДНР и Херсонской областью.

29 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ дистанционно заминировали участок трассы Новороссия на границе Херсонской и Запорожской областей, при подрыве одной из мин погиб водитель «КамАЗа».

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше