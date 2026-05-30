В Париже футбольные фанаты устроили погромы на улицах города

В Париже футбольные фанаты устроили массовые погромы на улицах французской столицы. Причиной нарушения порядка стал матч финала Лиги Чемпионов между футбольными клубами «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом».
Как сообщает издание Figaro, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить против фанатоВ слезоточивый газ. Финальный матч еврокубка проходит в Будапеште. По итогам второго тайма игры счет был 1:1. После этого среди фанатов из Франции пошла бурная реакция — беспорядки начались в районе стадиона «Парк де Пренс» в Париже.
Внутрь арены, где был организован просмотр матча, пытались проникнуть порядка 150 человек. После того, как полиция пригрозила хулиганам путь, они начали закидывать правоохранителей пиротехникой.
При этом владельцы местных магазинов и бутиков еще днем начали заколачивать витрины своих точек, ожидая масштабные погромы из-за футбольного матча.