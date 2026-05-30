В центре Парижа произошли беспорядки во время финала Лиги чемпионов

Беспорядки около стадиона в Париже Полиция Парижа применила слезоточивый газ после беспорядков у стадиона «Парк де Пренс», где болельщики ПСЖ собрались на трансляцию финала Лиги чемпионов.

Источник: РБК

Беспорядки около стадиона в Париже.

Полиция Парижа применила слезоточивый газ после беспорядков у стадиона «Парк де Пренс», где болельщики ПСЖ собрались на трансляцию финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным полиции, к вечеру в Париже задержали около десяти человек. Всего правоохранители проверили около 1,6 тыс. человек в разных районах города. Как сообщили в префектуре полиции, около 150 человек попытались силой прорваться через один из входов на стадион вскоре после начала матча. В ответ полиция применила газ и оттеснила толпу.

«Силы правопорядка были вынуждены вмешаться», — заявил префект полиции Парижа Лоран Нуньес.

На Елисейских Полях сотрудники спецподразделений также разогнали группу людей в футболках ПСЖ после того, как была разбита автобусная остановка.

Финал Лиги чемпионов проходит 30 мая в Будапеште. В решающем матче турнира французский «Пари Сен-Жермен» встретился с английским «Арсеналом». Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу англичан. В Париже для болельщиков организовали публичную трансляцию игры на стадионе «Парк де Пренс».

