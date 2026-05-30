Медведь остановил драку двух бобров в заповеднике Ленобласти

7 мая ночью жительница американского штата Флорида Кайла Буррес услышала шум около дома и подумала, что к ней проникли воры, но обнаружила во дворе двух аллигаторов, которые дрались друг с другом. Рептилии кусали друг друга за хвосты и конечности до крови.