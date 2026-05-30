Медведь остановил драку двух бобров в заповеднике Ленобласти

В Нижне-Свирском заповеднике в Ленинградской области медведь вмешался в драку двух бобров, попытавшись «разнять» их. Соответствующие кадры опубликовали в субботу, 30 мая, в пресс-службе учреждения.
На видеозаписи видно, как сначала медведь наблюдает за происходящим с берега. Вскоре он начал приближаться к бобрам. Когда медведь подплыл к животным, он попытался «разнять» грызунов с помощью лап.
— Пока бобры устраивали «кулачный бой», медведь подобрался к ним совсем близко в надежде на удачную охоту. А может, косолапый просто решил остановить их потасовку? — написали на странице заповедника в соцсети VK.
7 мая ночью жительница американского штата Флорида Кайла Буррес услышала шум около дома и подумала, что к ней проникли воры, но обнаружила во дворе двух аллигаторов, которые дрались друг с другом. Рептилии кусали друг друга за хвосты и конечности до крови.