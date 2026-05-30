Умер «дедушка всех французов», философ Эдгар Морен

На 105-м году жизни скончался французский философ и социолог Эдгар Морен, сообщает AFP со ссылкой на его жену Сабах Абуэссалам Морен. Причину смерти она не сообщила.
«До последних дней Эдгар Морен оставался внимательным к миру, к другим людям и к важнейшим гуманитарным вопросам, которые питали его мышление», — говорится в заявлении супруги Морена, направленном агентству.
О смерти философа также написал президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х. «Солдат Сопротивления, борец и освободившийся человек, писатель и мыслитель века, защитник природы и народов, Эдгар Морен воплощал гуманизм в одном лице. Сложная мысль, плодотворная жизнь, универсальный дух. От имени Нации выражаю соболезнования его близким», — написал французский лидер.
Соболезнования по поводу смерти философа также выразила ЮНЕСКО. «Интеллектуальный путь Эдгара Морена — это метод будущего: искусство терпения и подлинное посвящение в искусство человеческого творчества и размышления в эпоху, сформированную машинами и искусственным интеллектом», — говорится в сообщении организации в Х.
«Эдгар Морен прошел через столетие, освещая его своим присутствием. На протяжении всей своей жизни он стремился понять направление развития человечества, предоставляя ему ключи к пониманию его эволюции. Свои размышления он строил, опираясь на все научные дисциплины», — написал в Х бывший президент Франции Франсуа Олланд.
Французская газета Libération в 2021 году назвала Морена «дедушкой всех французов и живой памятью ХХI века».
Эдгар Морен (урожденный Эдгар Наум) родился в семье сефардских евреев в 1921 году. Со времен гражданской войны в Испании (1936−1939) придерживался социалистических взглядов и вступил в коммунистическую партию. В годы нацистской оккупации Франции участвовал в Сопротивлении под псевдонимом Морен, сблизился с будущим президентом Франции Франсуа Миттераном (1981−1995).
После войны служил в оккупационной Германии, работал репортером, а вернувшись в Париж, начал научную карьеру в марксистских кругах. Там он редактировал издание «Сражающийся патриот». В 1951 году Морена исключили из компартии за статью с критикой Иосифа Сталина, однако он остался на позициях марксизма, дополненного феноменологией и экзистенциализмом.
При поддержке французского философа Мориса Мерло-Понти Морен поступил в Национальный центр научных исследований (CNRS). В 1957 году стал сооснователем и главным редактором журнала «Аргументы», позже создал Центр исследований массовых коммуникаций.
Он удостоен почетных докторских степеней от 38 зарубежных университетов и является автором около сорока книг, переведенных на другие языки. Удостоен званий командора Ордена Почетного легиона и Ордена искусств и литературы, является лауреатом Европейской премии Шарля Вейонна, Международной премии Виареджо и Каталонии, награжден Золотой медалью ЮНЕСКО.
Как пишет Euronews, за рубежом Морен известен прежде всего как один из создателей «cinéma vérité» (дословно — «правдивое кино») — благодаря документальному фильму «Хроника одного лета» (1961), снятому вместе с режиссером Жаном Рушем. Картина рассказывала о повседневной жизни простой парижской молодежи, а спонтанные дискуссии о классах, расе, колониализме и других резонансных темах, вызванные одним вопросом — «Вы счастливы?», — произвели революцию в документальном кино, пишет издание.
Среди основных социологических и философских работ Морена — «К пропасти?», «О сложностности», «Коммуна во Франции. Метаморфозы Плозевета», «Покинуть 20 век», «Природа СССР». Труды Морена посвящены западной цивилизации, массовой культуре и роли интеллектуалов. Он развивал проект комплексной социологии, основанный на принципах непредопределенности, самоорганизации и диалогичности.
Философские изыскания Морена увенчались шеститомником «Метод». В каждом из томов автор рассматривает преломления концепта сложности — в области физики, биологии, эпистемологии и философии сознания, онтологии и антропологии. Завершают шеститомник размышления об этике — Морен ведет поиск глобальной человеческой солидарности в эпоху неопределенности.
Метод Морена опирается на три принципа. Первый — диалогический: он объединяет два противоположных начала, которые, казалось бы, исключают друг друга, но на деле неразделимы и вместе объясняют реальность.
Второй — голографический: часть содержит в себе целое, а целое присутствует в каждой части — подобно тому, как генетическая информация заключена в отдельной клетке. Третий — организационной рекурсии: это цикл, в котором следствия сами становятся причинами того, что их породило.
Эти три принципа составляют основу «сложностного мышления». В финале «Метода» Морен призывает к «метаморфозе» — единственному, что способно преодолеть раздробленность знаний, фрагментацию сознания и кризисы цивилизации.
