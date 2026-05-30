Умер «дедушка всех французов», философ Эдгар Морен

После войны служил в оккупационной Германии, работал репортером, а вернувшись в Париж, начал научную карьеру в марксистских кругах. Там он редактировал издание «Сражающийся патриот». В 1951 году Морена исключили из компартии за статью с критикой Иосифа Сталина, однако он остался на позициях марксизма, дополненного феноменологией и экзистенциализмом.