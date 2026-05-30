Россия вырвалась вперед на Российско-Китайских играх в Калининградской области

Правительство Калининградской области сообщило о продолжающихся Российско-Китайских молодежных летних играх, которые проходят на площадках региона. В соревнованиях участвуют более 300 спортсменов из России и Китая, а медали разыгрывают в 12 олимпийских видах спорта.
После трех соревновательных дней российская сборная удерживает лидерство по числу золотых наград. В ее активе 32 золотые, 22 серебряные и 5 бронзовых медалей. Китайские спортсмены завоевали 21 золото, 31 серебро и 8 бронзовых наград.
При этом интрига в медальном зачете сохраняется. По общему количеству медалей вперёд пока выходит команда Китая — 60 наград против 59 у российской сборной. Борьба за лидерство продолжается и остаётся одной из главных интриг турнира.