Омбудсмен разъяснила ситуацию с детьми, прыгавшими по конструкции к 9 Мая

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Комиссия по делам несовершеннолетних Сыктывкара 2 июня рассмотрит ситуацию с детьми, игры которых на конструкции ко Дню Победы, предположительно, привели к ее повреждению, сообщили власти Коми со ссылкой на детского омбудсмена региона Татьяну Козлову.
Согласно сообщению на странице правительства Коми в соцсети «ВКонтакте», по данным полиции, 18 апреля трое детей 2017 года рождения залезли на конструкцию, посвященную Дню Победы, у городского бассейна в Сыктывкаре. В результате она получила повреждения, предположительно, из-за прыжков и беготни детей. Как следует из соцсетей, эта история получила широкий общественный резонанс в части обсуждения возможных последствий.
«Комментируя общественный резонанс, Татьяна Козлова в первую очередь отметила, что информация об изъятии детей из семей преждевременна. По словам омбудсмена, 2 июня проступок несовершеннолетних будет рассмотрен на заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних. Комиссия определит необходимые меры профилактического характера», — говорится в сообщении.
Как добавила детский омбудсмен Коми, ситуация требует тщательного разбирательства. По данным комиссии по делам несовершеннолетних, один из участников инцидента ранее уже совершал аналогичные правонарушения.