Омбудсмен разъяснила ситуацию с детьми, прыгавшими по конструкции к 9 Мая

Согласно сообщению на странице правительства Коми в соцсети «ВКонтакте», по данным полиции, 18 апреля трое детей 2017 года рождения залезли на конструкцию, посвященную Дню Победы, у городского бассейна в Сыктывкаре. В результате она получила повреждения, предположительно, из-за прыжков и беготни детей. Как следует из соцсетей, эта история получила широкий общественный резонанс в части обсуждения возможных последствий.