Матвей Сафонов принёс ПСЖ победу в Лиге чемпионов в серии пенальти

Французский ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй год подряд. В финальном матче в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в серии пенальти — 4:3. Основное время игры завершилось со счётом 1:1.

Источник: Life.ru

Счёт на шестой минуте открыл немецкий легионер лондонцев Кай Хаверц. Во втором тайме (65-я) Усман Дембеле реализовал пенальти, назначенный за снос грузина Хвичи Кварацхелии. Ворота французского клуба защищал россиянин Матвей Сафонов, английского — испанец Давид Райя.

ПСЖ выиграл главный европейский клубный трофей второй раз в истории. В прошлом сезоне подопечные Луиса Энрике победили «Интер» 5:0.

Финал обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Матч посетили 61 035 зрителей.

