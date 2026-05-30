Матвей Сафонов принёс ПСЖ победу в Лиге чемпионов в серии пенальти

Счёт на шестой минуте открыл немецкий легионер лондонцев Кай Хаверц. Во втором тайме (65-я) Усман Дембеле реализовал пенальти, назначенный за снос грузина Хвичи Кварацхелии. Ворота французского клуба защищал россиянин Матвей Сафонов, английского — испанец Давид Райя.
ПСЖ выиграл главный европейский клубный трофей второй раз в истории. В прошлом сезоне подопечные Луиса Энрике победили «Интер» 5:0.
Финал обслуживала немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Матч посетили 61 035 зрителей.
