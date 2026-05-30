В Нигерии с начала мая от холеры умерли не менее 37 человек

В штате Борно на северо-востоке Нигерии с начала мая зафиксировали не менее 37 смертей от холеры. Число заболевших превысило 3 тысячи человек. Об этом пишет газета Punch.

Источник: Life.ru

Медицинские власти рассматривают нынешнюю вспышку как чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения. Инфекция охватила 36 районов региона. Эпицентром стал город Майдугури, административный центр штата. На него приходится более половины выявленных случаев.

Нигерия вместе с международными партнёрами наращивает ресурсы для сдерживания распространения болезни. Власти усиливают системы водоснабжения, водоотведения и гигиены, а также готовят инфекционные центры к наплыву пациентов.

Ранее Life.ru сообщал, что Эбола в Конго распространяется рекордными темпами. Скорость распространения болезни беспрецедентна, и присутствующие в очаге специалисты попросту не успевают реагировать. Ежедневно выявляются всё новые случаи с подозрением на вирус.

