Порошенко* сделал заявление о мире Украины с Россией

Бывший президент Украины Петр Порошенко* в субботу, 30 мая, заявил, что страна никогда не была так близка к миру, как в мае 2026 года.
— Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру, как сейчас, в мае 2026 года. Наша главная задача — воспользоваться этим узким окном возможностей, — отметил политик.
Он добавил, что в первую очередь Киеву следует сосредоточиться на достижении безусловного прекращения боевых действий. По словам Порошенко*, для этого Украина и ее партнеры должны использовать разные инструменты, включая поставку оружия и поддержку оборонной промышленности страны, передает Lenta.ru.
27 мая немецкие СМИ сообщили, что в Европе возрастает готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. При этом еще несколько месяцев назад такая дискуссия была бы практически немыслима в значительной части стран Евросоюза.
18 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Европы продолжат усиливать давление на Россию для начала переговоров по Украине.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.