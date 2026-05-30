Четыре пострадавших и аварии: в Риме лошади сбежали с подготовки к параду

В Риме при подготовке к параду сбежали лошади.
В Риме лошади, участвовавшие в подготовке к военному параду ко Дню Республики, выбежали на городские улицы после запуска фейерверков. В результате инцидента пострадало четыре человека и 15 лошадей, сообщает La Repubblica.
Лошади сбежали в районе терм Каракаллы. Испуганные животные помчались по улице Кристофора Колумба, что привело к массовым авариям. Военные и полиция пытались остановить лошадей, патрульные автомобили перекрывали движение на дорогах.
Сейчас полиция проводит проверку и выясняет, могли ли фейерверки стать причиной происшествия.
День Республики отмечают в Италии 2 июня.
