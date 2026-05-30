Кардиолог перечислил первые признаки инсульта

Телеканал «Царьград» сообщил, что транзиторная ишемическая атака (ТИА) может быть основным предвестником инсульта. ТИА, более известная как микроинсульт, представляет собой эпизод временного нарушенного кровоснабжения одного из участков головного мозга. Причиной этого является закупорка или спазм сосуда мелким тромбом. ТИА особенно опасна тем, что организм через несколько минут или часов самостоятельно справляется с тромбом, восстанавливая кровоток и устраняя симптомы. Людям кажется, что «все прошло само собой», и они не обращаются за медпомощью.