Невролог назвала безопасную порцию кофе

Ежедневная порция кофе не должна превышать 3−5 небольших чашек для здорового взрослого человека, об этом заявила в разговоре с «Газетой.Ru» невролог Екатерина Демьяновская.
— Безопасная доза кофеина для взрослого — до 400 мг в сутки, то есть 3−5 чашек. Для беременных — не более 200 мг. Симптомы передозировки — тремор, невозможность уснуть, головная боль, тошнота, — отметила медик.
Врач подчеркнула, что кофе следует исключить людям с гипертонией, нестабильной стенокардией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также пациентам с гипертиреозом.
Как рассказал телеканал «Царьград», исследователи установили, что кофеин не повышает производительность человека ни в спокойном состоянии, ни в ходе тренировок. И не способен унять мышечную боль от интенсивных физических нагрузок. Ученые признали, что кофе действительно может вызывать бодрящий эффект, но состав напитка тут ни при чем. Все дело в мозге, который уверен, что кофе помогает ему проснуться. Это психологический эффект, который возникает у людей, пьющих кофе ежедневно.