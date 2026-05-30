Невролог назвала безопасную порцию кофе

Как рассказал телеканал «Царьград», исследователи установили, что кофеин не повышает производительность человека ни в спокойном состоянии, ни в ходе тренировок. И не способен унять мышечную боль от интенсивных физических нагрузок. Ученые признали, что кофе действительно может вызывать бодрящий эффект, но состав напитка тут ни при чем. Все дело в мозге, который уверен, что кофе помогает ему проснуться. Это психологический эффект, который возникает у людей, пьющих кофе ежедневно.