Московский зоопарк подготовил праздничную программу ко Дню защиты детей

«Посетители младше 18 лет могут получить тематический паспорт путешественника на трeх входах: Главном, Новом (у метро “Баррикадная”) и со стороны ул. Садово-Кудринская. На Новой территории зоопарка с 12:00 до 18:00 будут работать многочисленные зоны мастер-классов, на каждой из которых при посещении в паспорт путешественника будут ставить специальные отметки», — говорится в сообщении.
Так, 1 июня в 12:00 на Новой территории возле павильона «Приматы» состоится торжественное открытие праздничной программы с музыкально-театральным представлением. Выступят музыкальный театр «Домисолька», театр «Чудаки» и другие коллективы. В 12:00, 14:00 и 16:00 по Новой территории пройдут три сеанса совместной прогулки с персонажами из сказок и мультфильмов. Участие бесплатное, по входному билету в зоопарк. С 10:00 до 11:00 состоится интерактивная программа «Четвероногое и пернатое детство» (участники узнают о детстве животных, требуется предварительная регистрация).
С 1 июня в Инфоцентре стартует Неделя Московской ветеринарной академии имени Скрябина. С 12:00 до 16:00 специалисты академии проведут лекции и мастер-классы о профессиях ветеринарного врача, биолога, зоотехника, биотехнолога. Мероприятие для посетителей от 10 лет, без регистрации, по входному билету.
Также 1 и 2 июня в павильоне «Ластоногие» каждый час с 11:00 до 16:00 пройдут тематические экскурсии «Охотники в ластах» (билет на экскурсию приобретается дополнительно). 2 июня в 12:00 в Доме Клюева на Старой территории состоится интерактивная программа в рамках проекта «Азбука современной Москвы» — игровая программа с маршрутом в стихах по достопримечательностям столицы, включая Московский зоопарк (для детей от 7 лет, требуется предварительная регистрация).