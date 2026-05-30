Эксперт спрогнозировала аномальную жару в Европе

Аномальная жара будет все чаще наблюдаться в странах Западной Европы, это связано с изменением климата и повышением температуры воды в Тихом океане. Об этом сообщила RTVI эксперт Института экономики, природных ресурсов и изменения климата Екатерина Макарова.
— Общее повышение температуры в экваториальной части Тихого океана, усугубляется общей тенденцией роста частоты волн жары, которая происходит вследствие изменения климата. Страны Западной Европы являются одними из наиболее уязвимых перед такими изменениями, — уверена специалист.
Эксперт уточнила, что сложившаяся ситуация очень негативно сказывается не только на погодных характеристиках, но и «на состоянии экономики и населения в подверженных странах».
KP.RU рассказал, что ближайшие годы могут оказаться самыми теплыми за всю историю наблюдений. Изменения климата затрагивают сельское хозяйство, природу и даже распространение опасных насекомых и бактерий. Из-за потепления часть территорий в России действительно может стать более пригодной для выращивания отдельных культур. Например, на Урале и в Сибири лучше растут виноград, перцы и абрикосы, а число солнечных дней увеличивается. Но одновременно усиливается засушливость степных районов и меняется привычный баланс экосистем.