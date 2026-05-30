Эксперт спрогнозировала аномальную жару в Европе

KP.RU рассказал, что ближайшие годы могут оказаться самыми теплыми за всю историю наблюдений. Изменения климата затрагивают сельское хозяйство, природу и даже распространение опасных насекомых и бактерий. Из-за потепления часть территорий в России действительно может стать более пригодной для выращивания отдельных культур. Например, на Урале и в Сибири лучше растут виноград, перцы и абрикосы, а число солнечных дней увеличивается. Но одновременно усиливается засушливость степных районов и меняется привычный баланс экосистем.