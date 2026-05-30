Нарколог Петров призвал не смешивать алкоголь со сладкими соками

Смесь сладких соков и алкоголя усиливает вредную нагрузку на организм, об этом заявил «Газете.Ru» врач-нарколог Даниил Петров.
— Сладкие соки маскируют вкус спиртного, и человек зачастую выпивает больше, чем планировал. Во-вторых, печени одновременно приходится участвовать и в переработке алкоголя, и в регуляции углеводного обмена. Это создает дополнительную метаболическую нагрузку, — пояснил медик.
Врач отметил, что некоторые цитрусовые, прежде всего грейпфрут, также способны влиять на работу ферментных систем печени и кишечника. Из-за этого часть токсических продуктов обмена может дольше циркулировать в организме.
KP.RU предупредил, что алкоголь, смешанный с газированными напитками, может быстрее приводить к сильному опьянению и повышать нагрузку на организм. Из-за более быстрого наступления опьянения человеку сложнее вовремя остановиться, а сам контроль над поведением теряется быстрее.