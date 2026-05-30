Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог назвал реальные сроки возможного вступления Армении в ЕС

Реальное членство Армении не является перспективой ближайших 10—20 лет, уверен эксперт.

Источник: Комсомольская правда

Возможное вступление Армении в Европейский Союз — дело не одного десятилетия. Таким мнением поделился с RTVI политолог Грант Микаэлян.

— Реальное членство Армении не является перспективой ближайших 10—20 лет, если не сказать даже и больше. Максимум, что Армения может на данный момент ожидать — это ассоциативное членство в Европейском Союзе, — уверен политолог.

Он подчеркнул, что на данный момент вступление Армении в ЕС оценивается как «нереалистичное» даже при условии проведения референдума в стране.

Сайт KP.RU писал, что накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что граждане Армении, если Ереван решит выйти из Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), при переезде в Россию будут в тех же условиях, что и другие мигранты, к ним применят те же требования. Это будет «совсем другая история». Просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить, заключил глава государства.