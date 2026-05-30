Политолог назвал реальные сроки возможного вступления Армении в ЕС

Возможное вступление Армении в Европейский Союз — дело не одного десятилетия. Таким мнением поделился с RTVI политолог Грант Микаэлян.
— Реальное членство Армении не является перспективой ближайших 10—20 лет, если не сказать даже и больше. Максимум, что Армения может на данный момент ожидать — это ассоциативное членство в Европейском Союзе, — уверен политолог.
Он подчеркнул, что на данный момент вступление Армении в ЕС оценивается как «нереалистичное» даже при условии проведения референдума в стране.
Сайт KP.RU писал, что накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что граждане Армении, если Ереван решит выйти из Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), при переезде в Россию будут в тех же условиях, что и другие мигранты, к ним применят те же требования. Это будет «совсем другая история». Просто все должны четко, ясно, по-честному об этом говорить, заключил глава государства.