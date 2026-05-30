Число случаев эболы превысило тысячу, в Конго уточняют масштабы вспышки

В Демократической Республике Конго число предполагаемых случаев заражения эболой превысило тысячу. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Самюэль Роже Камба. По его данным, в стране зарегистрировано уже 1028 предполагаемых случаев заболевания.
«У нас более тысячи предполагаемых случаев, точнее, 1028 предполагаемых случаев», — заявил глава Минздрава на брифинге.
При этом официально подтверждены 225 случаев заражения. Власти рассчитывают в ближайшие дни уточнить статистику благодаря расширению лабораторных возможностей. По словам Камбы, из общего числа будут исключены случаи, не связанные с эболой.
Ситуация заметно ухудшилась за последние недели. Еще 19 мая власти Конго сообщали о 513 заболевших и 131 умершем. Таким образом, количество предполагаемых случаев за это время выросло почти вдвое.
Эпицентр вспышки находится в провинции Итури на востоке страны, которая граничит с Угандой и Южным Суданом. Заболевание уже вышло за пределы Конго. В Уганде выявлены новые случаи заражения у граждан, прибывших из соседнего государства.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. По оценке организации, борьбу с распространением инфекции осложняет продолжающийся вооруженный конфликт на востоке страны.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее сообщал, что нынешняя вспышка может стать третьей по величине за всю историю наблюдений за эболой.
Эбола считается одним из самых опасных вирусных заболеваний. Инфекция передается при контакте с кровью и другими биологическими жидкостями зараженного человека и отличается высокой смертностью.