Анну Седокову унизили и прогнали со сцены на концерте Успенской

Певица Анна Седокова рассказала о неприятном происшествии на концерте ее коллеги, эстрадной певицы Любови Успенской. Артистка поделилась, что поднялась на сцену, обняла исполнительницу и начала подпевать ей, но вскоре к ней подошел мужчина и потребовал уйти.
— Ко мне подошел какой-то человек и сказал, что я не смею более выходить на сцену, максимально унизил меня, сказал, что мне нельзя выходить на сцену. Хотя я даже не хотела, потому что для меня она — богиня, и я бы никогда не посмела. Но мои друзья буквально вытолкнули меня на сцену к Любе, — написала певица в личном блоге.
Она добавила, что больше никогда не решится выйти на сцену там, где ее не ждут.
