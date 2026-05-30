В Турции часть воды на побережье Черного моря окрасилась в коричневый цвет

Побережье Черного моря Турции стало коричневым из-за загрязнения воды илом и грунтом после сильных дождей.

Источник: Комсомольская правда

В Турции на отдельных участках побережья Черного моря вода окрасилась в коричневый цвет из-за сильных дождей. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

«После проливных дождей грязная вода, принесенная ручьями, изменила цвет моря в прибрежных районах», — говорится в материале.

Причиной изменения цвета воды стали сильные дожди в турецкой провинции Гиресун — в районах рек Батлама и Аксу, которые впадают в Черное море. Потоки вынесли в акваторию большое количество ила и грунта, образовавшихся в результате сильных осадков.

Ранее KP.RU сообщал, что в США на побережье Сан-Франциско из-за сильного ветра и течений выбросило тысячи морских обитателей. Необычные существа под названием велелла, внешне напоминающие медуз, окрасили песок в синий цвет. Такое явление с их массовым выбросом на берег называют «синим приливом».

