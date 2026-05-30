Макрон поздравил ПСЖ с победой в Лиге чемпионов

В финальном матче французская команда обыграла английский «Арсенал».

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил столичный футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» с победой в Лиге чемпионов.

«Браво, ПСЖ, который восхищает всю Европу. Франция гордится», — написал глава государства на своей странице в соцсети X.

Макрон также отметил, что «новая звезда зажглась над Парижем», указав на вторую для ПСЖ победу в престижнейшем европейском турнире.

В финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште, парижский клуб обыграл английский «Арсенал». Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее — 4:3.

Ворота французской команды в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.

