ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил столичный футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» с победой в Лиге чемпионов.
«Браво, ПСЖ, который восхищает всю Европу. Франция гордится», — написал глава государства на своей странице в соцсети X.
Макрон также отметил, что «новая звезда зажглась над Парижем», указав на вторую для ПСЖ победу в престижнейшем европейском турнире.
Ворота французской команды в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.