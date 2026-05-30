В 104 года умер «дедушка всех французов», философ и социолог Эдгар Морен

Французский философ Эдгар Морен, известный как левый теоретик и создатель концепта сложностного мышления, скончался в 104 года. Об этом сообщает AFP со ссылкой на его супругу Сабах Абуэссалам Морен.
«До последних дней Эдгар Морен оставался внимательным к миру, к другим людям и к важнейшим гуманитарным вопросам, которые питали его мышление», — отметила жена философа в заявлении, направленном агентству.
В 2021 году французская газета Libération назвала Морена «дедушкой всех французов и живой памятью ХХI века».
Философ награжден Золотой медалью ЮНЕСКО, удостоен почетных докторских степеней от 38 зарубежных университетов, званий командора Ордена Почетного легиона и Ордена искусств и литературы, является лауреатом Международной премии Виареджо и Каталонии, Европейской премии Шарля Вейонна.
Он написал около 40 книг. Труды Морена посвящены массовой культуре, западной цивилизации и роли интеллектуалов. Основными его социологическими и философскими работами считают «К пропасти?», «Коммуна во Франции. Метаморфозы Плозевета», «О сложностности», «Покинуть ХХ век», «Природа СССР». Как отмечает Euronews, за рубежом философ известен прежде всего как один из создателей cinéma vérité (дословно — «правдивое кино») — благодаря снятому вместе с режиссером Жаном Рушем документальному фильму «Хроника одного лета» (1961).
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семье философа. Он назвал Морена мыслителем века, защитником природы и народов.
