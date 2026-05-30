Умер Эдгар Морен, философ и социолог

Философ и социолог Эдгар Морен умер в возрасте 104 лет.

Умер французский философ и социолог Эдгар Морен. Ученому было 104 года. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на заявление его супруги.

«До последних дней Эдгар Морен оставался внимательным к миру, к другим людям и к важнейшим гуманитарным вопросам, которые питали его мышление», — рассказала журналистам жена социаолога Сабах Абуэссалам Морен.

Эдгар Морен родился в Париже 8 июля 1921 года. Он получил известность как автор работ, ставших популярными не только на территории Франции, но и за ее пределами. В центре его изысканий — размышления о человеке, причем они основаны на научных данных.

Смерть Морена уже прокомментировал президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Солдат Сопротивления, борец и освободившийся человек, писатель и мыслитель века, защитник природы и народов, Эдгар Морен воплощал гуманизм в одном лице», — написал Макрон в соцсети Х.

