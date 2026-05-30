Всероссийский форум «Своя сила» объединил семьи участников СВО в Ингушетии

ПЯТИГОРСК, 30 мая. /ТАСС/. Всероссийский форум IV потока обучающей программы проекта «Своя сила» прошел 29−30 мая в столице Республики Ингушетия городе Магасе. Это первое в истории проекта выездное мероприятие, проведенное за пределами Москвы, собрало более 170 выпускников семимесячной программы профессиональной переподготовки из 29 регионов РФ, сообщили ТАСС в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Республике Ингушетия Заремы Чахкиевой.
«На торжественную церемонию вручения дипломов в Ингушетию приехали представители из 29 субъектов Российской Федерации — жены, матери, отцы, братья, сестры и вдовы участников специальной военной операции, прошедшие комплексную образовательную программу, от Республики Ингушетия обучение завершили 14 человек», — сообщили в аппарате.
Там отметили, что каждый выпускник получает два диплома государственного образца: Томского государственного университета и Московского института психоанализа по направлению «Социально-психологическая поддержка участников боевых действий и членов их семей в трудных жизненных ситуациях».
Программу форума открыло совещание во главе с председателем правительства Республики Ингушетия Владимира Сластенина. «Мы видим, как семьи, прошедшие через тяжелые потери, находят в себе силы поддерживать других. Это очень нужный опыт, который нельзя прочитать в учебнике. Ингушетия открыта для подобных инициатив, и мы благодарны организаторам проекта за доверие», — отметил Сластенин.
Основатель и лидер проекта, постоянный представитель Республики Марий Эл при президенте Российской Федерации, победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Ольга Бадма-Халгаева лично приняла участие в форуме. «Проект “Своя сила” формирует практику социальной архитектуры, которая перестраивает идентичности участников, создает новые социальные роли, генерирует межрегиональные сети доверия и тем самым укрепляет общественную сплоченность изнутри. Проект “Своя сила” доказывает, что в основе сильного государства лежит не только военная мощь, но и нерушимое единство народа, готового поддерживать друг друга», — рассказала она.
Куратором «Своей силы» выступила Чахкиева, при поддержке которой республика стала площадкой первого в истории проекта выездного форума. В рамках двухдневного мероприятия участники представили и защитили социальные проекты, разработанные при обучении IV потока, обменялись лучшими региональными практиками ресоциализации семей участников СВО, заложили основы общероссийского банка социальных инициатив для тиражирования в регионах, сформировали горизонтальные межрегиональные профессиональные связи. Завершением программы стала торжественная церемония вручения дипломов — первая выездная в истории проекта — и возложение цветов к Мемориалу памяти и славы.
О проекте.
Проект «Своя сила» — крупнейшая в России социально-образовательная инициатива в поддержку семей участников специальной военной операции, построенная по принципу «равный — равному». Участники — жены, матери, отцы, братья, сестры и вдовы защитников — получают бесплатное семимесячное образование объемом 424 академических часа и по его итогам становятся равными консультантами, создавая сеть взаимопомощи во всех регионах страны. С момента запуска по программе прошли обучение более 1 000 членов семей участников СВО из 41 региона России.