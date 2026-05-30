Конный пробег на приз главы КЧР объединил около 70 всадников из пяти регионов РФ

Победителем состязаний стал жокей Расим Байрамуков из аула Верхняя Теберда на лошади карачаевской породы по кличке «Самолет».

ЧЕРКЕССК, 30 мая. /ТАСС/. Около 70 всадников собрал конный пробег на перевале Гум-Баши в Карачаево-Черкесии, посвященный Дню возвращения карачаевского народа на историческую родину. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в Telegram-канале.

«Путь памяти и единства! 67 всадников, в числе которых были и девушки, из Карачаево-Черкесии и братских соседних регионов преодолели маршрут в 37 км через горные просторы в память предков, которые несмотря на тяжелые испытания, сохранили честь, верность своим корням, культуру и безмерную любовь к Родине. В Год единства народов России и Год духовного и культурного наследия народов КЧР такие мероприятия помогают сохранять историческую память, укреплять связь поколений, единство и дружбу народов нашей многонациональной страны», — написал Темрезов.

Пока всадники проходили путь, для гостей организовали угощения блюдами народов республики и концертную программу. В пробеге на приз главы КЧР участвовали представители пяти регионов РФ. «Маршрут пролегал через живописные места перевала Гум-Баши. В конном пробеге участвовали всадники из Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Главный приз — автомобиль Lada Granta от главы КЧР Рашида Темрезова», — сообщил в Telegram-канале мэр Карачаевского городского округа Спартак Кущетеров.

Победителем состязаний и обладателем автомашины стал жокей Расим Байрамуков из аула Верхняя Теберда на лошади карачаевской породы по кличке «Самолет», отметил мэр.

День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами. Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. — дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, балкарцы и ингуши. Право вернуться на родную землю репрессированные народы получили 9 января 1957 года.

