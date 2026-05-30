Конный пробег на приз главы КЧР объединил около 70 всадников из пяти регионов РФ

ЧЕРКЕССК, 30 мая. /ТАСС/. Около 70 всадников собрал конный пробег на перевале Гум-Баши в Карачаево-Черкесии, посвященный Дню возвращения карачаевского народа на историческую родину. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в Telegram-канале.
«Путь памяти и единства! 67 всадников, в числе которых были и девушки, из Карачаево-Черкесии и братских соседних регионов преодолели маршрут в 37 км через горные просторы в память предков, которые несмотря на тяжелые испытания, сохранили честь, верность своим корням, культуру и безмерную любовь к Родине. В Год единства народов России и Год духовного и культурного наследия народов КЧР такие мероприятия помогают сохранять историческую память, укреплять связь поколений, единство и дружбу народов нашей многонациональной страны», — написал Темрезов.
Пока всадники проходили путь, для гостей организовали угощения блюдами народов республики и концертную программу. В пробеге на приз главы КЧР участвовали представители пяти регионов РФ. «Маршрут пролегал через живописные места перевала Гум-Баши. В конном пробеге участвовали всадники из Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Главный приз — автомобиль Lada Granta от главы КЧР Рашида Темрезова», — сообщил в Telegram-канале мэр Карачаевского городского округа Спартак Кущетеров.
Победителем состязаний и обладателем автомашины стал жокей Расим Байрамуков из аула Верхняя Теберда на лошади карачаевской породы по кличке «Самолет», отметил мэр.
День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами. Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. — дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, балкарцы и ингуши. Право вернуться на родную землю репрессированные народы получили 9 января 1957 года.