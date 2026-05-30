Конный пробег на приз главы КЧР объединил около 70 всадников из пяти регионов РФ

«Путь памяти и единства! 67 всадников, в числе которых были и девушки, из Карачаево-Черкесии и братских соседних регионов преодолели маршрут в 37 км через горные просторы в память предков, которые несмотря на тяжелые испытания, сохранили честь, верность своим корням, культуру и безмерную любовь к Родине. В Год единства народов России и Год духовного и культурного наследия народов КЧР такие мероприятия помогают сохранять историческую память, укреплять связь поколений, единство и дружбу народов нашей многонациональной страны», — написал Темрезов.